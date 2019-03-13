Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы от пользователей мессенджера начали поступать после 21:19 мск. Проблемы в работе WhatsApp наблюдаются во многих европейских странах, США, Мексике, Бразилии и Аргентине.

Пользователи жалуются на неполадки с подключением к серверу (37%), авторизацией (20%%) и работой мессенджера в целом (6%).

Помимо этого, наблюдается сбой в работе соцсети Facebook. У большинства пользователей (68%) не работает сайт, еще 31% жалоб касаются входа в свой аккаунт.

Ранее сбой произошел в работе соцсети Instagram.