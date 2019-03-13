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Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp 

Rambler News Service + ещё 3 41 минуту назад
Фото: Reuters
Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Жалобы от пользователей мессенджера начали поступать после 21:19 мск. Проблемы в работе WhatsApp наблюдаются во многих европейских странах, США, Мексике, Бразилии и Аргентине.
Пользователи жалуются на неполадки с подключением к серверу (37%), авторизацией (20%%) и работой мессенджера в целом (6%).
Помимо этого, наблюдается сбой в работе соцсети Facebook. У большинства пользователей (68%) не работает сайт, еще 31% жалоб касаются входа в свой аккаунт.
Ранее сбой произошел в работе соцсети Instagram.
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Интернет , Наука и техника
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