Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 200 приложений с вирусом обнаружено в Google Play 

ТК «Звезда» + ещё 15 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
О каких именно программах идет речь — неизвестно. Однако все вредоносные ПО, по данным Google Play, к настоящему моменту были удалены.
В каталоге приложений для Android обнаружено 206 мобильных программ, содержащие вредоносный код. Соответствующее заявление сделала компания Check Point Software Technologies в своей публикации.
Уточняется, что данные приложения в общей сложности скачали на свои мобильные устройства почти 150 миллионов раз.
Речь идет о вирусе под названием SimBad, который был встроен в известные игры-симуляторы. Сначала он показывал пользователям рекламу поверх других приложений, а после начал сбор информации о пользователе. При этом демонстрация рекламы осуществлялась в фоновом режиме.
Также вирус мог не санкционированно открывать ссылки в браузере, загружать АРК-файлы приложений из неизвестных источников и пытался установить их. В настоящее время, уточняет сервис Google Play, все вредоносные ПО были удалены.
Ранее специалисты в области кибербезопасности обнаружили новый вирус, который поражает устройства под управлением Android. Вредоносное программное обеспечение провоцирует стремительную разрядку смартфонов и планшетных компьютеров.
ТК «Звезда»: последние новости
Instagram вновь заработал после серьезного технического сбоя Названа неожиданная опасность подключения к Wi-Fi Мессенджер WhatsApp обзаведется новой функцией
Комментарии
Интернет , Google
Читайте также
Видео
Опозорившемуся Порошенко напомнили о провалах
Украина В мире
Пока вы не спали: Украинский след в новозеландской трагедии
В мире
«Раскрыты» планы России по захвату новых стран
В мире
«Потому что Крым — это Россия»
Политика Общество
Российские офицеры попали в засаду боевиков Сирии
Ближний Восток Армия
Любовница Петросяна похвасталась роскошью
Шоу-бизнес
Стала известна позиция Путина по делу Калви
Политика
Лечивший Началову врач сделал признание
Шоу-бизнес
Кадыров прояснил свою роль в присоединении Крыма
Общество Политика
«Крымская весна», выставки и танцы на льду
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение