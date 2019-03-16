Более 200 приложений с вирусом обнаружено в Google Play

О каких именно программах идет речь — неизвестно. Однако все вредоносные ПО, по данным Google Play, к настоящему моменту были удалены.

В каталоге приложений для Android обнаружено 206 мобильных программ, содержащие вредоносный код. Соответствующее заявление сделала компания Check Point Software Technologies в своей публикации.

Уточняется, что данные приложения в общей сложности скачали на свои мобильные устройства почти 150 миллионов раз.

Речь идет о вирусе под названием SimBad, который был встроен в известные игры-симуляторы. Сначала он показывал пользователям рекламу поверх других приложений, а после начал сбор информации о пользователе. При этом демонстрация рекламы осуществлялась в фоновом режиме.

Также вирус мог не санкционированно открывать ссылки в браузере, загружать АРК-файлы приложений из неизвестных источников и пытался установить их. В настоящее время, уточняет сервис Google Play, все вредоносные ПО были удалены.

Ранее специалисты в области кибербезопасности обнаружили новый вирус, который поражает устройства под управлением Android. Вредоносное программное обеспечение провоцирует стремительную разрядку смартфонов и планшетных компьютеров.