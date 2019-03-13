Google выпустила приложение Lookout, распознающее объекты для слабовидящих 

предоставления слабовидящим пользователям словесной информации об окружающей
среде с использованием технологии AI.
Приложение, которое было впервые анонсировано на конференции разработчиков Google I/O в прошлом году, в настоящее время доступно для американских пользователей устройств Pixel, хотя менеджер по продукту Google Accessibility Engineering Патрик Клэри (Patrick Clary) заявил в своем блоге, что Google планирует в добавить еще больше стран, устройств и платформ.
Lookout в первую очередь предназначен для работы в ситуациях,
когда людям обычно приходится обращаться за помощью. Это, по мнению Google, изучение
нового пространства, чтение текста или документов, а также ежедневные задачи,
такие как совершение покупок, готовка или уборка.
Пользователям достаточно запустить приложение и расположить смартфон
перед собой — Lookout громко опишет окружающую обстановку.
Патрик Клэри отмечает, что поскольку приложение использует
искусственный интеллект для определения окружающей среды, то не всегда будет на 100% точным. Приложение обнаруживает объекты и делает наилучшие предположения о том, что это такое, а потом сообщает пользователю.
Запуск приложения Lookout — это еще один шаг в миссии Google
по предоставлению более доступных приложений для людей с ограниченными
возможностями. Так, в прошлом месяце Google выпустила сразу два новых
приложения для Android — Sound Amplifier и Live Transcribe, которые призваны
«облегчить жизнь» для людей с потерей слуха.