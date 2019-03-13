Google выпустила приложение Lookout, распознающее объекты для слабовидящих

предоставления слабовидящим пользователям словесной информации об окружающей

среде с использованием технологии AI.

Приложение, которое было впервые анонсировано на конференции разработчиков Google I/O в прошлом году, в настоящее время доступно для американских пользователей устройств Pixel, хотя менеджер по продукту Google Accessibility Engineering Патрик Клэри (Patrick Clary) заявил в своем блоге, что Google планирует в добавить еще больше стран, устройств и платформ.

Lookout в первую очередь предназначен для работы в ситуациях,

когда людям обычно приходится обращаться за помощью. Это, по мнению Google, изучение

нового пространства, чтение текста или документов, а также ежедневные задачи,

такие как совершение покупок, готовка или уборка.

Пользователям достаточно запустить приложение и расположить смартфон

перед собой — Lookout громко опишет окружающую обстановку.

Патрик Клэри отмечает, что поскольку приложение использует

искусственный интеллект для определения окружающей среды, то не всегда будет на 100% точным. Приложение обнаруживает объекты и делает наилучшие предположения о том, что это такое, а потом сообщает пользователю.

Запуск приложения Lookout — это еще один шаг в миссии Google

по предоставлению более доступных приложений для людей с ограниченными

возможностями. Так, в прошлом месяце Google выпустила сразу два новых

приложения для Android — Sound Amplifier и Live Transcribe, которые призваны

«облегчить жизнь» для людей с потерей слуха.