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WhatsApp добавит функцию поиска по изображению 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Команда WhatsApp работает над новой полезной функцией. Пользователи мессенджера смогут искать полученные или отправленные изображения в Google.
В бете WhatsApp для Android 2.19.73 в настройках чата появилась кнопка «Search image», при нажатии на которую приложение предупреждает о загрузке картинки в поисковик. Мессенджер использует официальные Google API для поиска похожих или одинаковых изображений в Интернете. После загрузки картинки WhatsApp откроет браузер, чтобы показать результаты, сообщает портал WABetaInfo.
Новая функция может стать ещё одним шагом мессенджера по борьбе с фейковыми новостями: пользователи смогут самостоятельно и практически мгновенно увидеть, откуда было взята та или иная фотография.
Ранее News.ru сообщил, что WhatsApp добавит возможность установить запрет на добавление в групповые чаты без согласия. По умолчанию принимать приглашения в группу можно будет только от тех, кто есть в списке контактов.
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Интернет , Наука и техника , Google
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