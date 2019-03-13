WhatsApp добавит функцию поиска по изображению

Команда WhatsApp работает над новой полезной функцией. Пользователи мессенджера смогут искать полученные или отправленные изображения в Google

В бете WhatsApp для Android 2.19.73 в настройках чата появилась кнопка «Search image», при нажатии на которую приложение предупреждает о загрузке картинки в поисковик. Мессенджер использует официальные Google API для поиска похожих или одинаковых изображений в Интернете. После загрузки картинки WhatsApp откроет браузер, чтобы показать результаты, сообщает портал WABetaInfo.

Новая функция может стать ещё одним шагом мессенджера по борьбе с фейковыми новостями: пользователи смогут самостоятельно и практически мгновенно увидеть, откуда было взята та или иная фотография.

Ранее News.ru сообщил, что WhatsApp добавит возможность установить запрет на добавление в групповые чаты без согласия. По умолчанию принимать приглашения в группу можно будет только от тех, кто есть в списке контактов.