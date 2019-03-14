В Windows нашли серьезную уязвимость 

"Лаборатория Касперского" обнаружила в Windows ранее неизвестную уязвимость, с помощью которой хакеры могли получить доступ к сети или устройству жертвы. Об этом сообщается на сайте компании.
Для использования данной уязвимости киберпреступники написали эксплойт (программа для проведения сетевых атак. — прим. ред.), нацеленный на операционные системы Windows 8 и Windows 10. Уязвимость позволяла хакерам получить полный доступ к атакуемому компьютеру, подчеркнули в "Лаборатории Касперского".
Предположительно, указанная брешь была использована для проведения целевых атак по крайней мере двумя группировками киберпреступников, отметили в компании.
Информация об уязвимости была передана в Microsoft, после чего та выпустила обновление для своих операционных систем.