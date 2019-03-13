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В работе сервисов Google произошел глобальный сбой 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе поисковой системы Google, электронной почты Gmail и хранилища файлов Google Drive произошел глобальный сбой.
По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе Gmail начались с 22.12 по времени восточного побережья США (05.12 мск), передает ТАСС.
Большая часть заявивших о сбое пользователей (40%) пожаловались на проблемы при попытке авторизации в Gmail, у 31% возникли трудности при получении электронной почты. Еще 27% сообщили о проблемах с сайтом сервиса.
Чаще всего о сбоях сообщали жители США, Японии, Малайзии и Австралии.
По данным Downdetector, пользователи также жаловались на сбой в работе поисковой системы Google и хранилища файлов Google Drive.
Напомним, 20 февраля глобальный сбой произошел в работе Skype.
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Интернет , Наука и техника , Google , ИТАР-ТАСС
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