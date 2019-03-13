В работе сервисов Google произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе поисковой системы Google , электронной почты Gmail и хранилища файлов Google Drive произошел глобальный сбой.

По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе Gmail начались с 22.12 по времени восточного побережья США (05.12 мск), передает ТАСС

Большая часть заявивших о сбое пользователей (40%) пожаловались на проблемы при попытке авторизации в Gmail, у 31% возникли трудности при получении электронной почты. Еще 27% сообщили о проблемах с сайтом сервиса.

Чаще всего о сбоях сообщали жители США, Японии, Малайзии и Австралии.

По данным Downdetector, пользователи также жаловались на сбой в работе поисковой системы Google и хранилища файлов Google Drive.

Напомним, 20 февраля глобальный сбой произошел в работе Skype.