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Mozila запустила защищённый файлообменник 

News.ru 5 часов назад
Корпорация Mozila рассказала о запуске нового сервиса обмена файлами Firefox Send. Система защищает загрузки при помощи сквозного шифрования.
Владельцы аккаунта Firefox получат дополнительные возможности: они смогут устанавливать лимиты на скачивание, загружать файлы весом до 2,5 гигабайт и увеличивать длительность хранения, сообщается в блоге компании. Обычные пользователи ограничены одним гигабайтом и функцией установки пароля.
В настоящий момент сервис работает только в веб-версии, однако разработчики планируют в ближайшее время запустить версию для Android.
Ранее News.ru писал, что «Лаборатория Касперского» опубликовала новое исследование, посвящённое мобильной безопасности в России. По данным экспертов, меньше половины граждан (42%) защищают гаджеты паролем, а 17% пользователей не предпринимают ничего, чтобы оградить личные данные от злоумышленников.
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Интернет , Лаборатория Касперского
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