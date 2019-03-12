Mozila запустила защищённый файлообменник

Корпорация Mozila рассказала о запуске нового сервиса обмена файлами Firefox Send. Система защищает загрузки при помощи сквозного шифрования.

Владельцы аккаунта Firefox получат дополнительные возможности: они смогут устанавливать лимиты на скачивание, загружать файлы весом до 2,5 гигабайт и увеличивать длительность хранения, сообщается в блоге компании. Обычные пользователи ограничены одним гигабайтом и функцией установки пароля.

В настоящий момент сервис работает только в веб-версии, однако разработчики планируют в ближайшее время запустить версию для Android.