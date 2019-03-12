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Twitter запускает экспериментальное приложение 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: News.ru
Twitter объявил о запуске нового приложения для тестирования будущих функций и дизайна сервиса микроблогов. На данный момент разработка, получившая название twttr (первоначальное кодовое имя Твиттера. — News.ru), находится на стадии прототипа.
Пользователи, которым разработчики одобрили доступ к приложению, первыми смогут опробовать различные конструктивные особенности, направленные на облегчение использования сервиса. Компания хочет улучшить обратную связь с юзерами и получить честные отзывы о тестировании. Предполагается, что первоначальные изменения будут направлены на облегчение процесса чтения тредов в Твиттере.
Принять участие в тестировании twttr может любой владелец аккаунта. Для этого пользователям необходимо заполнить специальную форму. При одобрении заявки будущий участник тестирования получит уведомление. О сроках выхода полной версии приложения пока ничего неизвестно.
В середине февраля глава Twitter Джек Дорси рассказал, что компания раздумывает над появлением функции, которая позволит пользователям добавить пояснения или аннотации к старым твитам.
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Интернет , Джек Дорси
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