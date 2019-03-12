Twitter запускает экспериментальное приложение

Twitter объявил о запуске нового приложения для тестирования будущих функций и дизайна сервиса микроблогов. На данный момент разработка, получившая название twttr (первоначальное кодовое имя Твиттера. — News.ru), находится на стадии прототипа.

Пользователи, которым разработчики одобрили доступ к приложению, первыми смогут опробовать различные конструктивные особенности, направленные на облегчение использования сервиса. Компания хочет улучшить обратную связь с юзерами и получить честные отзывы о тестировании. Предполагается, что первоначальные изменения будут направлены на облегчение процесса чтения тредов в Твиттере.

Принять участие в тестировании twttr может любой владелец аккаунта. Для этого пользователям необходимо заполнить специальную форму. При одобрении заявки будущий участник тестирования получит уведомление. О сроках выхода полной версии приложения пока ничего неизвестно.