Эксперт рассказал, можно ли полностью отключить интернет

Интернет полностью отключить сложно, но можно, заявил в интервью РИА Новости Бен Сегал, разработчик компьютерной сети внутри Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и один из менторов Тима Бернерса-Ли, создавшего 30 лет назад всемирную паутину (WWW).

В воскресенье в Москве состоялась согласованная властями акция против закона о защите Рунета, который был принят Госдумой в первом чтении в феврале. В акции приняло участие порядка 6,5 тысяч человек. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, закон о защите Рунета не урезает и не ограничивает свободу интернета, он направлен на жизнеспособность сети на случай отключения извне.

"Интернет был создан так, чтобы использовать резервные соединения. Так что его сложно убить, но возможно. Реальной проблемой будет ядерный взрыв в космосе, на большой высоте, который не приведет к гибели людей, но который приведет в негодность электронику и системы передачи связи. Об этом известно давно, и я уверен, что все способны это сделать при наличии угрозы", — рассказал Сегал.

Еще один вариант — уничтожить все человечество в ядерной войне.

"Но без уничтожения мира полностью отключить интернет сложно. Потому что, как я сказал, интернет был создан, чтобы работать при помощи различных источников. И пока есть радиосигнал, кабель, лазер — вы можете общаться через эти протоколы", — пояснил эксперт.