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Видеокарту GeForce GTX 1660 протестировали в Ashes of the Singularity: Escalation 

Игромания.ру + ещё 2 12 марта 2019
Фото: Игромания.ру
Энтузиаст TUM_APISAK опубликовал в твиттере результаты тестирования видокарты GeForce GTX 1660 в популярном бенчмарке игры Ashes of the Singularity: Escalation. Судя по его данным, карта смогла набрать 5700 баллов при использовании пресета Extreme (1080p).
Ashes of the Singularity — Escalation Stats
Extreme (1080p) Score
GTX 1660 — 5700
GTX 1660 Ti — 6300
GTX 1060 — 5200 pic.twitter.com/hmzBk0yATv
— APISAK (@TUM_APISAK) 11 марта 2019 г.
Сообщается, что новая видеокарта обгоняет модель GeForce GTX 1060 примерно на 9,6%. При этом она уступает GeForce GTX 1660 Ti на 9,5%. Сообщается, что карта работает на основе графического процессора TU116-300 с 1408 ядрами CUDA. Его частоты составляют 1530/1785 МГц. Видеокарта получит 6 ГБ памяти GDDR5 и 192-битную шину данных.
Выпуск GeForce GTX 1660 должен состояться уже 14 марта, рекомендованная стоимость новинки составляет 219 долларов (14,4 тысячи рублей по курсу на момент написания новости).
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