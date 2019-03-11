Кто кого быстрее заблокирует: мы их или они нас? Комментарий Георгия Бовта

Москве 10 марта прошел митинг в защиту свободного интернета. В первую очередь он был посвящен протесту против принятого в первом чтении Думой законопроекта о суверенном интернете, который предполагает создание механизмов, способных обеспечить автономную работу российского сегмента глобальной сети. Документ предусматривает создание технических возможностей для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. В перспективе, как заявляют авторы законопроекта, должна быть создана инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения отечественных операторов связи к зарубежным серверам.

В настоящий момент и разработчики законопроекта о суверенном интернете, и власти РФ более высокого уровня уверяют, что нет задачи изолировать российский сегмент интернета от внешнего мира, а есть задача его обезопасить, особенно в свете якобы имеющихся намерений США развивать методы кибервойны против России. Хотя до сих пор не известно ни одного случая попыток отключить от мирового интернета какую-либо страну, в том числе из числа тех, которые находятся с США в еще более враждебных отношениях, чем Россия.

Возможно, участники митинга в защиту свободы интернета преувеличивают угрозу и серьезность намерений российских властей изолировать Рунет по примеру Китая , тем более что технически это сделать довольно трудно. Неудачные попытки заблокировать запрещенный Telegram тому пример. К тому же с чисто юридической точки зрения российские власти уже сейчас могут объявить о блокировке хоть Google , хоть Facebook на основании уже имеющегося законодательства.

Однако есть другая проблема. Она заключается в том, что стремление к отделению российского сегмента интернета может стать, как говорят в таких случаях, улицей с двусторонним движением, а вовсе не только из Москвы. Первые признаки уже имеются. Так, например, именно в последние год-два на фоне известного скандала вокруг «русского вмешательства в американские выборы» с российских IP-адресов стало невозможно зайти на довольно многие американские сайты, прежде всего связанные с официальными структурами, и не только. Зато подключение через анонимайзеры сразу дает нужный результат.

Стоит также обратить внимание на недавнее заявление владельца Facebook Марка Цукерберга . Он написал, что не собирается идти навстречу законам стран, где нарушаются права человека и властвуют репрессивные режимы. В частности, не станет переносить туда обработку персональных данных пользователей, чего уже давно добивается от него Роскомнадзор . Правда, список таких стран Цукерберг не назвал.

Тем самым косвенно Facebook заявляет о готовности просто уйти из России, если будет сочтено, что наша страна недостаточно демократична, но ее власти будут настаивать на буквальном исполнении законов типа «пакета Яровой. В свое время принадлежащий теперь Facebook мессенджер WhatsApp пренебрег в разы большим китайским рынком ради своих принципов, отказавшись выполнять цензурные и иные требования китайских властей.

Цукерберг также объявил о стратегических планах трансформации соцсети, которые могут породить еще больше конфликтов со спецслужбами разных стран, не только российскими. Он обещает сделать упор на защиту персональных данных пользователей, в утечке которых корпорацию столь часто обвиняли в последнее время, в том числе в США. Больше внимания будет уделяться шифрованию, закрытым каналам коммуникаций по примеру того же WhatsApp. Будет предусмотрена возможность полного удаления контента через определенное время.

Как написал основатель Facebook, в будущем „интернет-платформы, ориентированные на закрытые коммуникации, будут играть все более важное значение по сравнению с открытыми платформами“. Поставлена также цель внедрить в мессенджере Facebook систему оконечного шифрования. Она есть, к примеру, в мессенджере Telegram.

В настоящее время, как следует из отчета самой корпорации Facebook, она каждые шесть минут получает запросы от соответствующих служб США, касающиеся преступных сообществ, наркотрафика или других преступлений. В основном социальная сеть сотрудничает с правоохранителя США, предоставляя им ту или иную информацию о пользователях в 86% случаев.

Судя по всему, такой уровень кооперации пока недостижим в общении с российскими правоохранителями. Переход же на оконечное шифрование породит в этой сфере еще больше проблем, поскольку ключи шифрования Цукерберг российским спецслужбам точно не предоставит. Ну а вопрос о том, отключит ли Роскомнадзор первым эту социальную сеть, как и другие ресурсы Рунета, от всемирного интернета или же западные платформы сами уйдут из нашей страны, остается открытым. И этим вопросом авторы законопроекта о суверенном российском интернете явно не задавались.