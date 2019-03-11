Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа неожиданная опасность подключения к Wi-Fi 

ТК «Звезда» + ещё 3 29 минут назад
Исследователи убеждены, что устройства, снабженные системой WPA-2, на самом деле подвержены взлому.
Исследователи из университета в бельгийском городе Левен обнаружили уязвимость в сетях Wi-Fi, к которой могут прибегнуть практически все хакеры.
Как уточняет «Политэксперт», в настоящее время многие устройства, имеющий встроенный доступ к беспроводным сетям, могут находиться под угрозой.
В частности, речь идет о Wireless Protected Access 2 (WPA-2). Согласно сообщению, благодаря данной технологии роутер оказывается недоступным для кибератак. Однако исследователи убеждены, что устройства, снабженные системой WPA-2, на самом деле подвержены взлому.
Ученые отмечают, что для кибератаки хакеры могут использовать программу Key Reinstallation Attacks (KRACK). Исследователи не исключают, что под угрозой могут находиться все устройства, имеющие возможность выхода в Интернет.
Специалисты убеждены, что проблема заключается в самой WPA-2, поскольку подключение к защищенной сети проходит в четыре этапа, и именно данный процесс делает данную технологию уязвимой.
Ранее хакер из LimitedResults обнаружил необычную уязвимость умных лампочек, благодаря которой можно узнать необходимые данные для подключения к Wi-Fi. При этом информацию ему удалось извлечь менее чем за час.
ТК «Звезда»: последние новости
Facebook введет сквозное шифрование личных сообщений пользователей Из Facebook сбежали 15 миллионов человек Путин подписал закон о запрете смартфонов для военных
Комментарии1
Интернет , Видео , Левен
Читайте также
Видео
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
Раскрыта просьба пилота потерпевшего крушение Boeing-737
Происшествия Катастрофы
Нетаньяху пригрозил военной операцией
В мире Ближний Восток
Почему США разваливаются как СССР
В мире Статьи
Появилось новое видео с места крушения Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Уволенный за стопку коньяка актер из МХАТ сделал заявление
Общество Шоу-бизнес
Что скрывал красавчик Саша из группы Дятлова
Общество Статьи
Кадыров объяснил появление мины у дипломата США
Политика
В Москве нашли девочку-маугли с вросшим в шею проводом
Происшествия Общество
Скриптонит опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение