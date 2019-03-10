СМИ: хакеры из КНДР похитили около $570 млн

Хакеры из КНДР за счет кибератак похитили за период с января 2017-го по сентябрь 2018 года около 570 млн долларов, в том числе в криптовалюте. Как сообщила в субботу японская газета «Никкэй», соответствующие данные приводятся в докладе комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР, который может быть опубликован в течение марта.

По оценкам экспертов комитета, в последние два года Пхеньян предпринял по меньшей мере пять успешных взломов криптовалютных бирж в различных странах Азии. Кроме того, КНДР могла использовать технологии блокчейна для обхода действующего в отношении нее санкционного режима, отмечает ТАСС

В то же время северокорейские компании стали активно задействовать аккаунты в YouTube и Instagram для продажи военной техники, что также запрещено санкциями, говорится в документе.

Мессенджер WeChat, по данным комитета, стал еще одним средством, позволяющим КНДР осуществлять нелегальную торговлю в открытом море. В частности, посредством переписки в нем передавалась информация о координатах судов, с которых северокорейские катера затем перекачивали нефть или перегружали товары.