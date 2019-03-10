Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: хакеры из КНДР похитили около $570 млн 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Хакеры из КНДР за счет кибератак похитили за период с января 2017-го по сентябрь 2018 года около 570 млн долларов, в том числе в криптовалюте. Как сообщила в субботу японская газета «Никкэй», соответствующие данные приводятся в докладе комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР, который может быть опубликован в течение марта.
По оценкам экспертов комитета, в последние два года Пхеньян предпринял по меньшей мере пять успешных взломов криптовалютных бирж в различных странах Азии. Кроме того, КНДР могла использовать технологии блокчейна для обхода действующего в отношении нее санкционного режима, отмечает ТАСС.
В то же время северокорейские компании стали активно задействовать аккаунты в YouTube и Instagram для продажи военной техники, что также запрещено санкциями, говорится в документе.
Мессенджер WeChat, по данным комитета, стал еще одним средством, позволяющим КНДР осуществлять нелегальную торговлю в открытом море. В частности, посредством переписки в нем передавалась информация о координатах судов, с которых северокорейские катера затем перекачивали нефть или перегружали товары.
BFM.RU: последние новости
Могут ли россияне остаться без Facebook, Instagram и WhatsApp? Госдума одобрила скандальный закон о борьбе с оскорблением власти Facebook не будет хранить данные в странах, где нарушают права человека. Есть ли угроза работе соцсети в России?
Комментарии
Интернет , В мире , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , КНДР
Читайте также
Видео
Умер Владимир Этуш
Шоу-бизнес
Решена судьба экс-чиновника из Росгеологии
Происшествия
Меркель вынесли неутешительный вердикт
Европа В мире
«Крыму — Украина»: Киев пустился во все тяжкие
Украина В мире
В Польше назвали Калининград российским «военным пугалом»
Европа Армия
Путин сделал заявление после смерти Этуша
Политика
Порошенко оказался никому не нужен
В мире Украина
«Украина или смерть»: утверждена новая символика ВСУ
Армия В мире
Россиянин поел блинов на скорость и умер
Происшествия
Жизнь после выборов: Порошенко готовит побег
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение