За неуважение власти в Интернете введут штрафы и арест

России могут появиться штрафы за распространение в Интернете информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ и органам государственной власти. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении 7 марта.

Сказано, что Генеральный прокурор и его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием об удалении такой информации или, в случае неудаления — об ограничении доступа к ресурсам, её тиражирующим.

Как сообщил Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников , предлагаемая административная ответственность — дополнительный механизм обеспечения соблюдения правил допустимого поведения. «Интернет, хоть и является публичным, общественным пространством, но не защищен законодательством от совершения таких действий, которые квалифицируются как мелкое хулиганство», — отметил депутат.

Он также уточнил, что поскольку такие хулиганские действия не носят персонифицированного характера, то они не попадают и под санкции, предусмотренные статьями КоАП и УК РФ за клевету и оскорбления.

За совершение правонарушения впервые штрафы составят от 30 до 100 тысяч рублей, за повторное правонарушение предусматривается более высокий штраф — в размере от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. А для злостных правонарушителей, подвергнутых наказанию за аналогичные правонарушения более 2-х раз, предусматривается усиленная административная ответственность со штрафом от 200 до 300 тысяч рублей или административным арестом до 15 суток.