Могут ли россияне остаться без Facebook, Instagram и WhatsApp?

Новая политика Facebook: в ближайшие два года приоритетом крупнейшей в мире соцсети станет защита данных пользователей, сообщил ее основатель Марк Цукерберг . В частности, он пообещал, что конфиденциальная информация не будет храниться на территории тех стран, где нарушаются права человека, и заявил, что это может привести к блокировкам Facebook и других сервисов, но компания к этому готова. Идет ли речь о России

Цукерберг признал, что у Facebook в последние годы была репутация компании, не сильно заботящейся о личных данных пользователей. Теперь, по его словам, все изменится. В частности, будет введено сквозное end-to-end шифрование на всех платформах, в том числе в мессенджере Facebookа, в WhatsApp и в Instagram.

Это значит, что у компании не будет доступа к ключам для расшифровки сообщений пользователей. Ровно так же устроены секретные чаты в мессенджере Telegram. Работа над этим уже идет, сообщил Цукерберг. Он также пообещал, что Facebook не будет хранить сообщения пользователей «дольше, чем это необходимо, или дольше, чем люди этого хотят». По мнению основателя соцсети, приватные сообщения могут автоматически уничтожаться через месяц, если только пользователь не переместил их в архив.

Все это прямо противоречит российским законам, но вряд ли стоит рассчитывать на то, что Facebook станет сотрудничать с российскими спецслужбами, считает исполнительный директор компании «Мамба» Ярослав Сергеев

Ярослав Сергеев исполнительный директор компании «Мамба»:

«Ни одна зарубежная компания никогда ключи не отдаст. Потому что если говорить про тот же самый WhatsApp, например, когда им было предъявлено такое требование в Китае, на самом большом мировом рынке, они его не выполнили, их там заблокировали. То есть они пошли сознательно на потерю самого большого рынка в мире ради принципов защиты персональных данных своих клиентов. Очевидно, если им такие требования выдвинет Россия, которая в бизнес-смысле просто микроб по сравнению с Китаем, то никто их точно выполнять не будет».

Цукерберг не уточнил, какие именно государства не вызывают у него доверия в вопросе защиты личных данных и где, соответственно, компания не будет строить дата-центры. В России таких хранилищ у компании нет, хотя закон обязывает. Вот что говорит ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян:

«Формально прошло 4,5 года с того момента, как компания Facebook должна была перенести персональные данные россиян в Россию. Способов и законных оснований для того, чтобы прекратить работу Facebook, Instagram и WhatsApp, в России предостаточно. По какой-то интересной причине этого до сих пор не произошло».

Если Цукерберг выполнит все свои обещания, могут ли россияне остаться без Facebook и Instagram? Комментирует президент Фонда информационной демократии, бывший замминистра связи Илья Массух

Илья Массух бывший замминистра связи, президент Фонда информационной демократии «В результате этих действий он будет нарушать в том числе какие-то локальные законы, Российской Федерации в частности. Наверное, страна будет принимать какие-то решения по этому поводу. Я не могу говорить за органы власти, пусть они сами там решают, кого блокировать. Мне кажется, у нас самодостаточная страна в смысле соцсетей, и поэтому, наверное, можно и обойтись без определенных соцсетей, если они не подходят по тем или иным причинам по использованию в нашей стране».

С другой стороны, даже после гипотетической пока блокировки Facebook россияне, скорее всего, не останутся без доступа к соцсети по аналогии с Telegram, который в России запретили еще в прошлом году, но многие, в том числе чиновники, депутаты и менеджеры госкомпаний, продолжают им пользоваться. Кстати, нарушая при этом закон, потому что средства обхода блокировок в России тоже запрещены. Но про это сейчас уже никто и не вспоминает.