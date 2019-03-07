Facebook введет сквозное шифрование личных сообщений пользователей

Разработка такой системы безопасности уже началась и будет продолжаться ближайший год до полного внедрения шифрования в сервисы.

Глава Facebook Марк Цукерберг сообщил о возможности ввести сквозное шифрование для личных сообщений пользователей на всех платформах. Об этом он заявил на своей странице.

«Мы планируем сделать так, как мы разработали WhatsApp: сфокусироваться на самом главном и частном кейсе — сообщениях — сделать их максимально безопасными, и далее создать больше возможностей для взаимодействия людей, в том числе через звонки, видео чаты, в группах, сториз, для бизнеса, платежей, коммерции и в конечном итоге для платформ по другим частным услугам», — сказал Цукерберг.

Он отметил, что разработка такой системы безопасности уже началась и будет продолжаться ближайший год до полного внедрения шифрования в сервисы.

Цукерберг добавил, что часто пользователи используют мессенджер компании Messenger на системе Android для отправки и получения SMS.