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Facebook введет сквозное шифрование личных сообщений пользователей 

ТК «Звезда» + ещё 2 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Разработка такой системы безопасности уже началась и будет продолжаться ближайший год до полного внедрения шифрования в сервисы.
Глава Facebook Марк Цукерберг сообщил о возможности ввести сквозное шифрование для личных сообщений пользователей на всех платформах. Об этом он заявил на своей странице.
«Мы планируем сделать так, как мы разработали WhatsApp: сфокусироваться на самом главном и частном кейсе — сообщениях — сделать их максимально безопасными, и далее создать больше возможностей для взаимодействия людей, в том числе через звонки, видео чаты, в группах, сториз, для бизнеса, платежей, коммерции и в конечном итоге для платформ по другим частным услугам», — сказал Цукерберг.
Он отметил, что разработка такой системы безопасности уже началась и будет продолжаться ближайший год до полного внедрения шифрования в сервисы.
Цукерберг добавил, что часто пользователи используют мессенджер компании Messenger на системе Android для отправки и получения SMS.
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