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Viber добавил в мессенджер тёмный режим 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Viber объявила о появлении в мессенджере тёмного режима. Новинка пока доступна только Android-пользователям, но в скором времени она появится и на платформах под управлением iOS.
В новом режиме режиме фон чатов становится черным, а буквы и элементы управления — светлыми. Тёмный режим, как отмечают разработчики, экономит заряд батареи, меньше напрягает зрение и делает свет от экрана менее ярким.
Кроме того, пользователям по всему миру становятся доступны групповые звонки, позволяющие группам до 5 человек общаться одновременно. Юзеры могут пригласить людей присоединиться к конференц-звонку или позвонить участникам существующего чата. Сейчас в Viber доступны только аудиозвонки, но авторы пообещали добавить аналогичную возможность и для видеозвонков.
Viber
Ещё одним важным нововведением стал быстрый поиск внутри чата, который осуществляется по ключевым словам в личных диалогах, групповых чатах, сообществах и чат-ботах. Функция уже доступна на Android-устройствах и вскоре появится на IOS.
Ранее News.ru рассказал, что пользователь Reddit под псевдонимом FusionxGamerz обнаружил новый скрытый «тёмный режим» в Facebook Messenger. Пользователи могут получить к нему доступ, проделав ряд определённый действий.
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