Viber добавил в мессенджер тёмный режим

Viber объявила о появлении в мессенджере тёмного режима. Новинка пока доступна только Android-пользователям, но в скором времени она появится и на платформах под управлением iOS.

В новом режиме режиме фон чатов становится черным, а буквы и элементы управления — светлыми. Тёмный режим, как отмечают разработчики, экономит заряд батареи, меньше напрягает зрение и делает свет от экрана менее ярким.

Кроме того, пользователям по всему миру становятся доступны групповые звонки, позволяющие группам до 5 человек общаться одновременно. Юзеры могут пригласить людей присоединиться к конференц-звонку или позвонить участникам существующего чата. Сейчас в Viber доступны только аудиозвонки, но авторы пообещали добавить аналогичную возможность и для видеозвонков.

Viber

Ещё одним важным нововведением стал быстрый поиск внутри чата, который осуществляется по ключевым словам в личных диалогах, групповых чатах, сообществах и чат-ботах. Функция уже доступна на Android-устройствах и вскоре появится на IOS.

Ранее News.ru рассказал, что пользователь Reddit под псевдонимом FusionxGamerz обнаружил новый скрытый «тёмный режим» в Facebook Messenger. Пользователи могут получить к нему доступ, проделав ряд определённый действий.