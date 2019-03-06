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ВЦИОМ: соцсетями ежедневно пользуются 89% подростков 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ежедневно и практически ежедневно соцсетями пользуются 89% подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 53% взрослых, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Среди опрошенных 15% взрослых и 9% подростков сказали, что заходят в социальные сети несколько раз в неделю. При этом 20% взрослых заявили, что не пользуются соцсетями вообще, а среди подростков 14-17 лет на то же указал только 1%.
Подавляющее большинство подростков (98%) отметили, что пользуются интернетом ежедневно, среди людей старше 18 лет об этом сообщили 69% респондентов.
Опрос ВЦИОМ проведен 28 января 2019 года по заказу соцсети "ВКонтакте". В опросе принимали участие россияне в возрасте от 14 до 17 лет с объемом выборки 219 респондентов и россияне в возрасте от 18 лет и старше с объемом выборки 1200 респондентов.
Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для выборки совершеннолетних максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%.
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Интернет , ВЦИОМ
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