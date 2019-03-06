ВЦИОМ: соцсетями ежедневно пользуются 89% подростков

Ежедневно и практически ежедневно соцсетями пользуются 89% подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 53% взрослых, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди опрошенных 15% взрослых и 9% подростков сказали, что заходят в социальные сети несколько раз в неделю. При этом 20% взрослых заявили, что не пользуются соцсетями вообще, а среди подростков 14-17 лет на то же указал только 1%.

Подавляющее большинство подростков (98%) отметили, что пользуются интернетом ежедневно, среди людей старше 18 лет об этом сообщили 69% респондентов.

Опрос ВЦИОМ проведен 28 января 2019 года по заказу соцсети "ВКонтакте". В опросе принимали участие россияне в возрасте от 14 до 17 лет с объемом выборки 219 респондентов и россияне в возрасте от 18 лет и старше с объемом выборки 1200 респондентов.

Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для выборки совершеннолетних максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%.