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Анатолий Антонов: хакеры из США атаковали Россию 

Вести.Ru + ещё 6 8 минут назад
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что несколько дней назад были зафиксированы 3 миллиона кибератак на российские IP-адреса, произведенных с территории Соединенных Штатов. По словам дипломата, Россия хотела бы обсудить этот вопрос с американскими коллегами, чтобы узнать, кто именно стоит за этими атаками.
"Никто не знает об этом, но это реальность. Должен я говорить сегодня, что США вмешиваются во внутренние дела Российской Федерации?" — цитирует высказывание посла, сделанное в ходе выступления на площадке Стимсон-центра в Вашингтоне, РИА Новости.
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Интернет , Видео , Анатолий Антонов , РИА Новости , США
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