За оскорбление власти и общества в Интернете предлагается ввести штрафы и аресты

За публикацию в Интернете информации, оскорбляющей общественные и государственные институты, предлагают ввести штраф в размере 5 тысяч рублей и арест на 15 суток. Соответствующие поправки в Административный кодекс 5 марта планирует рассмотреть Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Сенатор напомнила, что всемирную паутину запрещено использовать для распространения детской порнографии, сбыта наркотических веществ, мошенничества. «Сегодня есть административная и уголовная ответственность за выражение явного неуважения к обществу, надругательство над государственными символами, оскорблениями представителей власти. Но при этом не закреплён порядок ограничения распространения в Интернете материалов, выражающих неуважение к общественным и государственным институтам», — сказала Бокова.

При этом, как подчеркнула Бокова, за критику власти наказывать не будут.