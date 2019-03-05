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За оскорбление власти и общества в Интернете предлагается ввести штрафы и аресты 

Парламентская газета 7 часов назад
За публикацию в Интернете информации, оскорбляющей общественные и государственные институты, предлагают ввести штраф в размере 5 тысяч рублей и арест на 15 суток. Соответствующие поправки в Административный кодекс 5 марта планирует рассмотреть Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Как отметила одна из авторов инициативы, первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, введение штрафов направлено на ограничение распространения в Интернете информации, предназначенной для неограниченного круга лиц и выражающей в неприличной форме явное неуважение к общественным и государственным институтам.
Сенатор напомнила, что всемирную паутину запрещено использовать для распространения детской порнографии, сбыта наркотических веществ, мошенничества. «Сегодня есть административная и уголовная ответственность за выражение явного неуважения к обществу, надругательство над государственными символами, оскорблениями представителей власти. Но при этом не закреплён порядок ограничения распространения в Интернете материалов, выражающих неуважение к общественным и государственным институтам», — сказала Бокова.
При этом, как подчеркнула Бокова, за критику власти наказывать не будут.
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Комментарии196
Интернет , Видео , Людмила Бокова , Конституционный комитет Госдумы , Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству
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