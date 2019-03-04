Получат ли кибердружинники официальный статус?

Поговорить с авторами законопроекта о кибердружинах — группой единороссов — и узнать, зачем они это делают, не удалось. Кто-то не отвечал на звонки, кто-то просто отказал в комментарии. Зато Business FM пообщалась с кибердружинником. По словам руководителя регионального отделения «Кибердружины» во Владимирской области Андрея Злобина, рабочих филиалов «Кибердружины» осталось всего два. Зачем им целый закон, понятнее не стало. Злобин рассказал о том, чем занимаются дружинники.

Андрей Злобин, руководитель регионального отделения «Кибердружины» во Владимирской области : «Мы занимаемся с молодежью, занимаемся со студентами, занимаемся с госучреждениями. Мы рассказываем о гигиене в интернете. Как не попасться на мошенников, как сделать так, чтобы не взломали тебя, что делать, чтобы твои данные не уходили в интернет. Все показываем достаточно просто и показываем такие вещи, которые доступны любому человеку — не какие-то хакерские суперспособности, а просто самые обычные сайты, через которые уходит наша информация».

О том, что дружинники еще и помогают ловить киберпреступников, Злобин упомянул вскользь, добавив, что делается это только по просьбе правоохранителей.

Данные движения «Роскомсвобода», которое борется с цензурой в интернете, говорят о другом. В прошлом году только в Югре кибердружинники проверили 11 789 интернет-источников, выявили 774 антиобщественных и асоциальных действия в сети, и в итоге по запросу кибердружин Роскомнадзор заблокировал 330 интернет-страниц. Получается, что кибердружины работают и без отдельного закона.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен, что не нужен не только закон, но и сами кибердружины.

Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен: «Любой пользователь любого достаточно развитого сервиса в интернете может всегда пожаловаться на контентную часть или сообщить о противоправном контенте и владельцам сервиса, и в Роскомнадзор. В принципе, создавать какие-то абстрактные формирования в интернете, которые должны заниматься чем-то или иметь какие-то статусы и полномочия, я считаю чрезмерным и бессмысленным. Это провоцирует скорее либо раскол общества, либо непонятные движения внутри общества по оценке и субъективному вынесению приговора тому или иному контенту».

Это отлично подтверждают скандально известные уголовные дела против барнаульцев Марии Мотузной и Даниила Маркина, которых преследовали за репосты по доносам двух студенток местного филиала РАНХиГС . И насчет кибердружин есть опасения, считает зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева

Ева Меркачева, зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы: «Я так понимаю, что когда придадут им законный статус, то потом появится какая-нибудь статья в Уголовном кодексе и где-нибудь в УПК будет какое-то изменение, а это может потом обернуться санкциями против большого количества людей, так или иначе использующих интернет».

Что еще нужно знать об этих добровольцах? Руководитель федерального проекта «Кибердружина» Григорий Пащенко ранее заявлял, что интернет «превратился в помойку», и предлагал отключить в России соцсети. В свете активности российских парламентариев в области наведения порядка в интернете главный кибердоброволец — человек с большими перспективами.