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Twitter анонсировал новую функцию 

РИА Новости + ещё 6 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сервис микроблогов Twitter разрабатывает новую функцию, благодаря которой пользователи смогут скрывать нежелательные комментарии под своими публикациями, сообщает издание Tech Crunch.
Опция будет доступна при нажатии на кнопку "Поделиться", отмечает издание.
По информации Tech Crunch, о новинке сообщила в своем аккаунте Twitter старший менеджер по продуктам компании Мишель Ясмин Хак. По ее словам, пользователям не всегда удается защитить свои сообщения от негативных комментариев с помощью существующих команд. Например, пожаловаться на ответы к публикации можно лишь в тех случаях, когда они нарушают правила компании. Новая настройка позволит расширить возможности модерации микроблогов.
При этом нежелательные ответы не будут полностью удалены. Отмечается, что другие пользователи смогут посмотреть комментарии, скрытые автором публикации, с помощью опции "Показать скрытые твиты".
Компания Twitter подтвердила Tech Crunch, что занимается активной разработкой этой функции.
Как отмечает издание, пользователи будут избегать оскорбительного поведения, зная, что их комментарии могут быть скрыты. В то же время, по мнению Tech Crunch, есть опасения, что опцией будут злоупотреблять недобросовестные политики, продвигая свою повестку.
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