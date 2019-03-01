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В Китае насчитывается 829 миллионов интернет-пользователей 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: AFP 2019 / Peter Parks
В Китае 829 миллионов человек имеют доступ в интернет. При этом за год аудитория увеличилась на 56,53 миллиона человек, говорится в докладе Информационного интернет-центра КНР.
Таким образом, уровень доступности сети гражданам вырос до 59,6%, что на 3,8% больше, чем годом ранее.
В 2018 году в среднем китайские пользователи проводили онлайн 27,6 часов в неделю (почти четыречасав день), это примерно на 35 минут больше, чем годом ранее. Самыми крупными категориями пользователей сети выступают студенты — 25,4%, а на долю индивидуальных предпринимателей или лиц свободных профессий приходится пятая часть.
Интернет-магазинами в стране пользуются 610 миллионов человек, что на 14,4% больше, чем в 2017 году.
Главным стимулом роста интернет-торговли стала оптимизация структур предложения и спроса. Со стороны структуры предложения быстрыми темпами объединяются онлайновые и реальные ресурсы. Непрерывно появляются новые модели развития электронной торговли. Все это способствует преобразованию и трансформации розничной торговли в стране. Кроме того, внедрение в экономическое развитие высоких технологий, таких как "Большие данные" и "блокчейн", позволяет значительно повысить эффективности деятельности. Одновременно с этим, со стороны спроса наблюдается тенденция постепенной оптимизации структуры потребления, что содействует диверсификации рынка.
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Интернет , Наука и техника , Китай
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