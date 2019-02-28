Илон Маск сменил ник в Twitter

Глава Tesla Илон Маск в свете нового скандала вокруг его сообщений в Twitter изменил название своего аккаунта в этой соцсети.

Название учетной записи предпринимателя отображается теперь как Elon Tusk вместо Elon Musk. Кроме того, бизнесмен разместил на время после слова Tusk маленькое изображение слона. Оно в английском языке, в частности, может означать "слоновий бивень". Маск, у которого около 25 млн подписчиков в Twitter, не пояснил, как следует понимать смену ника.

Предприниматель также сообщил в соцсети, что днем в четверг по времени Западного побережья США следует ожидать новостей, касающихся Tesla. О чем именно идет речь, он также не уточнил. После того, как Маск разместил данную запись, курс акций Tesla вырос примерно на 5%.

Сообщения Маска в Twitter не раз вызывали громкие скандалы, и на этой неделе привлекли внимание федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Данный регулирующий орган обратился в понедельник в суд с просьбой признать, что Маск нарушил заключенное ранее с комиссией соглашение.

Претензии регулятора касались записи, которую предприниматель оставил в своем микроблоге 19 февраля. Бизнесмен тогда отметил, что "в 2011 году Tesla выпустила ноль автомобилей, но в 2019 году произведет около 500 тыс. ". Его представители назвали приведенные Маском данные не соответствующими действительности и подчеркнули, что он не согласовал их публикацию с другими представителями руководства компании. В связи с этим комиссия попросила суд в Нью-Йорке признать, что бизнесмен нарушил обязательства, взятые на себя ранее по условиям соглашения.

"Комиссия по ценным бумагам и биржам забыла прочитать стенограмму Tesla по поводу квартального отчета, в которой ясно говорится — от 350 тыс. до 500 тыс. Как стыдно", — ответил на это Маск. Предприниматель в прошлом неоднократно выступал с критикой в отношении комиссии, в частности, подчеркивал, что не уважает ее.

В октябре 2018 года суд в Нью-Йорке утвердил соглашение между Tesla и комиссией, касающееся претензий последней из-за скандального заявления Маска о наличии якобы достаточных средств для выкупа акций компании. Согласно условиям договоренности, достигнутой в конце сентября 2018 года, Маск был обязан выплатить $20 млн регулятору и уйти с поста председателя совета директоров не менее чем на три года, но при сохранении поста руководителя Tesla.