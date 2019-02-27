Невидимая сила. Киберармия США «атаковала» Россию

Американские кибербойцы похвастались своей первой победой на "русском фронте". Говорят, она была, эта победа. Еще в прошлом году. Взяли и заблокировали на время один российский интернет-ресурс. Да так, что никто и не заметил. Мастера, что тут скажешь.

Строго говоря, в приличном обществе об этом не принято вслух. Они же не хакеры какие-нибудь анонимные. Это тем признаться в своих проделках — что киллеру оружие на точке оставить. Фирменный почерк. Знак качества. А тут-то государственная контора. Казалось бы, ей шумиха ни к чему. Но Киберкомандование Вооруженных сил США через утечку в The Washington Post доложило, что и у него это уже было. Дескать, во время промежуточных выборов в конгресс в 2018-м году провело оно "наступательную" операцию против России . Блокировало питерское "Агентство интернет-исследований".

"Отключили их от паутины за несколько часов до голосования, чтобы не развернули кампанию по дезинформации, которая поставила бы под сомнение его результаты", — заявил собеседник газеты, само собой, из числа осведомленных. Молодцы. Так-то за несколько часов до голосования дезинформацию не разворачивать, а сворачивать пора. Хотели бы — уже сделали бы все, что хотели. Тем не менее, спасибо, что глаза открыли. Мы же им предлагаем вместе с кибертерроризмом бороться. А получается, с ними с самими. Так что с их стороны эта огласка — верх беспечности.

Даже если допустить, что атака действительно была, и была успешной, не хотят же они, чтобы она оказалась последней. Не хотят. Сами грозят, что это только начало. Ну и гордились бы себе своим началом тихонько в тряпочку, чтобы русские с ног сбились в поисках силы этой невидимой. А так русские теперь знают, чего от нее ожидать. Хотя русские всегда об этом знали. Но сейчас-то об этом узнали и американские. А как бы еще это их интернет-воинство доказало, что не зря свой бюджет проедает. Только отчетом о проделанной работе. Тут же как: назвался "контрстрайком" — полезай в сеть.

Другой вопрос, не слишком ли это скромненько — всем киберкомандованием да на один частный ресурс. И тот в Питере. Впрочем, они умеют это подать. Это, говорят, первый реально виртуальный удар США по Москве. Простим им их топографический кретинизм. В конце концов, им и не обязательно разбираться в российской географии. Достаточно того, что они наш Санкт-Петербург со своим не путают. Но во внутренней американской политике они же должны ориентироваться? А какого, спрашивается, "Ассасина" Трампу блокировать "русских троллей", если собственными силами, как показывали предвыборные расклады, он никак не мог одолеть демократов?