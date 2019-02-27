Американские кибербойцы похвастались своей первой победой на "русском фронте". Говорят, она была, эта победа. Еще в прошлом году. Взяли и заблокировали на время один российский интернет-ресурс. Да так, что никто и не заметил. Мастера, что тут скажешь.
Строго говоря, в приличном обществе об этом не принято вслух. Они же не хакеры какие-нибудь анонимные. Это тем признаться в своих проделках — что киллеру оружие на точке оставить. Фирменный почерк. Знак качества. А тут-то государственная контора. Казалось бы, ей шумиха ни к чему. Но Киберкомандование Вооруженных сил США через утечку в The Washington Post доложило, что и у него это уже было. Дескать, во время промежуточных выборов в конгресс в 2018-м году провело оно "наступательную" операцию против России. Блокировало питерское "Агентство интернет-исследований".
"Отключили их от паутины за несколько часов до голосования, чтобы не развернули кампанию по дезинформации, которая поставила бы под сомнение его результаты", — заявил собеседник газеты, само собой, из числа осведомленных. Молодцы. Так-то за несколько часов до голосования дезинформацию не разворачивать, а сворачивать пора. Хотели бы — уже сделали бы все, что хотели. Тем не менее, спасибо, что глаза открыли. Мы же им предлагаем вместе с кибертерроризмом бороться. А получается, с ними с самими. Так что с их стороны эта огласка — верх беспечности.
Даже если допустить, что атака действительно была, и была успешной, не хотят же они, чтобы она оказалась последней. Не хотят. Сами грозят, что это только начало. Ну и гордились бы себе своим началом тихонько в тряпочку, чтобы русские с ног сбились в поисках силы этой невидимой. А так русские теперь знают, чего от нее ожидать. Хотя русские всегда об этом знали. Но сейчас-то об этом узнали и американские. А как бы еще это их интернет-воинство доказало, что не зря свой бюджет проедает. Только отчетом о проделанной работе. Тут же как: назвался "контрстрайком" — полезай в сеть.
Другой вопрос, не слишком ли это скромненько — всем киберкомандованием да на один частный ресурс. И тот в Питере. Впрочем, они умеют это подать. Это, говорят, первый реально виртуальный удар США по Москве. Простим им их топографический кретинизм. В конце концов, им и не обязательно разбираться в российской географии. Достаточно того, что они наш Санкт-Петербург со своим не путают. Но во внутренней американской политике они же должны ориентироваться? А какого, спрашивается, "Ассасина" Трампу блокировать "русских троллей", если собственными силами, как показывали предвыборные расклады, он никак не мог одолеть демократов?
В итоге и не смог. А телеканал NBC теперь утверждает, что хозяин Белого дома "лично одобрил" кибернападение на Россию. Хотя, кому бы еще, если он у них верховный главнокомандующий, а его обзывают "агентом" чужого верховного главнокомандующего. Это же самый простой способ обеспечить себе алиби — подыграть своим обличителям. Но демократы за палату представителей ему даже спасибо не сказали. Не то что денег на стену не дали. Как бы то ни было, их киберкомандованию есть чем гордиться. А нам им и ответить нечем. Разве что словом из пяти букв, на "Т" начинается. А "Трамп" это или "Троян" — Пусть сами решают, что им больше подходит.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik