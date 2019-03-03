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Google посчитал слежку за женщинами законной 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Stephen Lam / Reuters
Google отказалась удалять из Google Play саудовское приложение Absher, которое позволяет мужчинам следить за перемещением женщин. Об этом сообщает Business Insider.
Сотрудники компании протестировали сервис и заявили, что он может по-прежнему оставаться доступным для пользователей, поскольку не нарушает ничьих прав.
Изначально Absher использовался МВД Саудовской Аравии в качестве ресурса для сбора и обработки данных о населении. Кроме того, Absher позволяет гражданам получить паспорт или зарегистрировать свое транспортное средство. Однако с помощью приложения мужчины начали контролировать и ограничивать поездки своих родственниц.
В феврале американский сенатор Рон Уиден попросил Apple и Google «немедленно остановить» продвижение сервиса на своих платформах. По мнению правозащитников, приложение помогает «системе патриархальной опеки» и дискриминации женщин в государстве.
На тот момент, по данным магазина Google Play, Absher был установлен на устройствах более миллиона раз.
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