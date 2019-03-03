Google посчитал слежку за женщинами законной

Google отказалась удалять из Google Play саудовское приложение Absher, которое позволяет мужчинам следить за перемещением женщин. Об этом сообщает Business Insider.

Сотрудники компании протестировали сервис и заявили, что он может по-прежнему оставаться доступным для пользователей, поскольку не нарушает ничьих прав.

Изначально Absher использовался МВД Саудовской Аравии в качестве ресурса для сбора и обработки данных о населении. Кроме того, Absher позволяет гражданам получить паспорт или зарегистрировать свое транспортное средство. Однако с помощью приложения мужчины начали контролировать и ограничивать поездки своих родственниц.

В феврале американский сенатор Рон Уиден попросил Apple и Google «немедленно остановить» продвижение сервиса на своих платформах. По мнению правозащитников, приложение помогает «системе патриархальной опеки» и дискриминации женщин в государстве.

На тот момент, по данным магазина Google Play, Absher был установлен на устройствах более миллиона раз.