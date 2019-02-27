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Бесплатный Wi-Fi доберется до железнодорожных вокзалов 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 80 железнодорожных вокзалов оборудуют единой бесплатной Wi-Fi сетью до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).
В общей сложности бесплатный доступ в интернет появится на 82 вокзалах Удмуртии, Татарстана, Московской, Псковской, Ивановской, Новосибирской и других областей.
Ранее Wi-Fi сетью были оборудованы два вокзала Красноярска — Енисей и Злобино. Работы велись в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде.
В компании отметили, что проект по предоставлению бесплатного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах реализуется с 2015 года. По состоянию на 2018 год сетью были оборудованы 136 российских вокзалов.
В минувшем году сетью воспользовались более 6,6 миллиона раз, что почти на 20% превышает показатель 2017 года. Это говорит о растущей потребности граждан в услуге.
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Интернет , Наука и техника
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