«Мания или фобия»: Порошенко обвинил Москву в кибератаках

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в хакерских атаках на украинскую Центральную избирательную комиссию. По его словам, украинские специалисты 24 и 25 февраля зафиксировали DDoS-атаку на ЦИК.

Порошенко указал, что в связи с этим СНБО, СБУ и департамент информационной безопасности вместе с американскими партнерами разработали механизмы защиты ЦИК, передает ФАН.

Глава Украины также рассказал о переговорах с представителями Вооруженных сил и Госдепартамента США о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, которые прошли в Одессе.

Двумя неделями ранее глава департамента киберполиции национальной полиции Украины Сергей Демедюк заявил о том, что Россия готовит масштабную кибератаку на украинский ЦИК. По словам Демедюка, «русские хакеры» собираются проникнуть в компьютерные системы избирательного комитета, чтобы в дальнейшем иметь возможность повлиять на результаты президентских выборов, которые пройдут 31 марта 2019 года.

С Демедюком согласился и директор национальной разведки США Дэн Коутс, который допустил, что Россия попытается вмешаться в выборы на Украине с помощью хакеров.

«Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии для того, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы в Украине, — заявил Коутс на слушаниях в Комитете сената по делам разведки, — Мы ожидаем, что Россия продолжит вести свою информационную войну против демократий и будет использовать интернет-ресурсы, чтобы попытаться разделить наше общество».

В Кремле опровергли заявления украинских властей о готовящихся Россией кибератаках в преддверии президентских выборов.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам об этом ничего неизвестно. Я только могу сказать, что мы слышим огромное количество аналогичных заявлений из разных стран мира, похоже, это принимает характер какой-то мании или фобии», — указал представитель Кремля.

«Россия никогда не имела никакого отношения к различным проявлениям киберпреступности и не имеет этого отношения», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина

Интересно, что в начале нынешнего месяца хакеры атаковали сайт шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сразу после запуска. О случившемся заявил сам артист, заверив, что его команда быстро справится с атакой.

«Только появился наш сайт, нашего движения «Слуга народа», только наша «небольшая птичка» полетела вверх — тут же нас атаковали хакеры», — рассказал Зеленский, который является одним из трех лидеров президентской гонки на Украине.

Чуть ранее YouTube-канал другого кандидата в президенты Украины, мэра Львова Андрея Садового подвергся хакерской атаке и был уничтожен, сообщила пресс-служба партии «Самопомощь».

В сообщении уточнялось, что была совершена хакерская атака на канал Садового в YouTube, благодаря чему неизвестные получили несанкционированный доступ к каналу и уничтожили его. По данным партии, на момент кибератаки канале было залито несколько десятков видео от кандидата. Общие число просмотров роликов составляло порядка миллиона.

В марте прошлого года сообщалось, что сайт Минобороны России в ходе финального голосования за названия новейшего сверхоружия подвергся массированной DDoS-атаке.

По данным ведомства, в течение последнего дня голосования на официальный сайт Минобороны России было совершено семь DDoS-атак с территории Западной Европы, Североамериканского континента и Украины.

«Службами компьютерной безопасности Минобороны России все DDoS-атаки были нейтрализованы», — сообщили в Минобороны.

В феврале прошлого года тогдашний глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил о непричастности России к распространению вируса NоtPetya и подчеркнул, что в атаках виден «украинский след».

«Мы не видим никакого российского следа. Украинский след есть, потому что его распространили через украинскую систему, через бухгалтерский софт», — сказал глава ведомства.