WhatsApp ввел новый запрет

Разработчики WhatsApp продолжают бороться с распространением паники и слухов в мессенджере. Чтобы обуздать стихию, они реализовали еще один запрет — теперь пользователя нельзя добавить в группу без его согласия.

Новая опция появится в настройках, где можно будет указать, кто имеет право добавлять пользователя в группы — кто угодно, абоненты из списка контактов или вообще никто. В последнем случае пользователь будет получать запрос, который можно принять или отклонить.