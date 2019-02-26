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Ветеран попросил подписчиков найти потерянную кепку и прославился 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: страница John Armao Reber в Facebook
Ветеран американских ВМС Джон Армао Рэбер (John Armao Reber) обратился к своим подписчикам в Facebook с просьбой отыскать потерянную в самолете кепку, которую он носил более 45 лет. Запись мужчины стала вирусной и собрала тысячи комментариев.
Рэбер сообщил, что оставил вещь в самолете, когда летел из Орландо в Филадельфию 1 февраля. Головной убор был очень ценен для американца: на нем было название американского авианосца «Хорнет», на котором он служил, и украшения в виде редких значков.
«Моя ветеранская кепка потерялась 1 февраля во время рейса Spirit Airlines из Орландо в Филадельфию. Головному убору и его украшениям больше 45 лет. Одна такая. Я прошу всех переслать это как можно большему числу людей, чтобы помочь вернуть ее», — написал ветеран, прикрепив к публикации снимок потерянной вещи.
Его публикацией поделились более 330 тысяч человек, и в итоге кепка была найдена: находку вернула стюардесса Катрин Эдвардс, которая увидела публикацию в Facebook. Авиакомпания отправила головной убор ветерану домой.
Позднее Рэбер опубликовал фото, на котором он позирует в возвращенной кепке и с номером газеты, где на первой полосе рассказана его история.
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Интернет , Орландо
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