YouTube изменил систему наказаний

Видеохостинг YouTube с 25 февраля меняет систему наказаний за распространение проблемного контента. Об этом сообщается в официальном блоге компании Google.

До последнего времени использовалось правило «трех страйков». За первое нарушение канал наказывали первым страйком — блокировкой прямых трансляций на 90 дней, за второе — блокировкой на две недели, за третье — отключением канала.

Теперь же из-за жалоб на распространение в видеохостинге детской порнографии, разжигании ненависти и популяризации насилия компания намерена за первое нарушение наказывать предупреждением. После него контент должен быть удален в течение 90 дней. Вторая жалоба в течение 90 дней после предупреждения — и нарушитель получит первый страйк с запретом на загрузку роликом сроком на неделю. Второй страйк также получат пользователи, нарушившие правила видеохостинга в течение 90 дней после предупреждения. Третий страйк, полученный в следующие полтора месяца после второго, будет повлечет полное отключение канала.

Позже сообщения о страйке будут сделаны более понятными. В них YouTube укажет, какое именно правило было нарушено и как можно оспорить полученное наказание.