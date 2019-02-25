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YouTube изменил систему наказаний 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Видеохостинг YouTube с 25 февраля меняет систему наказаний за распространение проблемного контента. Об этом сообщается в официальном блоге компании Google.
До последнего времени использовалось правило «трех страйков». За первое нарушение канал наказывали первым страйком — блокировкой прямых трансляций на 90 дней, за второе — блокировкой на две недели, за третье — отключением канала.
Теперь же из-за жалоб на распространение в видеохостинге детской порнографии, разжигании ненависти и популяризации насилия компания намерена за первое нарушение наказывать предупреждением. После него контент должен быть удален в течение 90 дней. Вторая жалоба в течение 90 дней после предупреждения — и нарушитель получит первый страйк с запретом на загрузку роликом сроком на неделю. Второй страйк также получат пользователи, нарушившие правила видеохостинга в течение 90 дней после предупреждения. Третий страйк, полученный в следующие полтора месяца после второго, будет повлечет полное отключение канала.
Позже сообщения о страйке будут сделаны более понятными. В них YouTube укажет, какое именно правило было нарушено и как можно оспорить полученное наказание.
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