Российские учёные придумали альтернативу LinkedIn

Учёные из НИУ МИЭТ («Московского института электронной техники») разработали социальную сеть, которая должна стать российской альтернативой LinkedIN.

Система, представляющая собой организационно-технологическую платформу, позволит студентам знакомиться с единомышленниками, реализовывать стартапы и получать доступ к софту и библиотекам, где можно будет выбрать необходимые для будущего изделия детали. Более того, не выходя из системы, созданную и проверенную микросхему можно будет сразу заказать на заводе и произвести первую пробную партию.

«Предполагается обеспечить студентам доступ к такому программному обеспечению, которое в обычной жизни стоит баснословных денег. Условно говоря, будет открыт доступ к лицензии стоимостью в 30 миллионов рублей за 3 тысячи рублей в час. Таким образом мы значительно снижаем порог вхождения студента в какой-то бизнес или в своё дело», — отметил кандидат технических наук, доцент кафедры ИПОВС НИУ МИЭТ Пётр Фёдоров.

На данный момент разработка предназначена только для специалистов в области электроники и предполагает работу на базе университетов, но авторы системы не исключают, что в будущем её можно распространить на все сферы экономической деятельности. Всем студентам доступна промо версия, после которой можно будет купить расширенный аккаунт. Его функционал разработчики сравнивают с Office 365: пользователи заплатят за необходимые для работы часы, а не за всю библиотеку сразу. Для авторизации система попросит предоставить паспортные данные и платежную информацию.

МИЭТ станет первым серверным узлом новой социальной сети, в которой сейчас проходят последние проверки и отработка функционала. Параллельно МИЭТ совместно с АНО «Цифровая страна» отрабатывает управленческую и организационную модели в Крыму, пробной площадки для разработки цифровой страны. Полноценный запуск платформы на базе крымских университетов ожидается к 2020-му году, после чего будет решаться вопрос о включении в проект всех российских университетов с направлением «электроника».

Рекрутинговая социальная сеть LinkedIn была заблокирована в России в конце 2016 года за нарушение закона о персональных данных, согласно которому персональные данные россиян должны храниться и обрабатываться на территории страны.