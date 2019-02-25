Телефон против кибервойны: США возвращают «горячую линию» с Москвой

Американские разведслужбы намерены использовать «горячую линию» с Россией для решения споров в киберпространстве, сообщают зарубежные СМИ. По мнению Штатов, такая тактика поможет предотвратить вероятную кибервойну, особенно в преддверии президентских выборов в 2020 году.

Звонок ради мира

Американская разведка намерена вернуться к использованию «горячей линии» с Москвой , чтобы оперативно решать вопросы в сфере кибербезопасности, сообщает Daily Beast со ссылкой на анонимные источники внутри правительства.

В Штатах считают, что именно эта технология позволит предотвратить масштабную кибервойну между двумя государствами.

Известно, что «горячая линия» была запущена уже давно — она функционирует с 2012 года. Ее использовали всего однажды, в последние дни президентства Барака Обамы . Тогда руководитель службы кибербезопасности Белого дома направил в адрес Кремля тщательно сформулированное послание с рекомендацией «не вмешиваться в инфраструктуру» выборов 2016 года.

«Горячая линия» появилась в контексте нашей потребности вплотную заниматься этой проблемой [киберугрозами] и знать, что Россия получила сообщение. Это вариант, к которому мы прибегнем, когда поймем, что другие способы не помогают, а кризис быстро эскалируется. Пока мы не видим признаков того, что Россия прекратила вмешательство», — заявил американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

В Министерстве внутренних дел США Федеральном бюро расследований считают, что Россия, в числе прочих стран, продолжает оказывать свое влияние на американскую политику и непременно попытается вмешаться в грядущие президентские выборы 2020 года. Вышеобозначенная «горячая линия» призвана стать «последним кризисным каналом, который сможет предотвратить электронный аналог Карибского кризиса».

«Я думаю, что «горячая линия» — полезный инструмент для выражения своей обеспокоенности. Я уверен, что в какой-то момент США используют его снова» — заявил бывший координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкл Дэниэл, который присутствовал при первом звонке по «горячей линии».

По словам Дэниэла, в октябре 2016 года администрация Обамы решила предупредить президента России Владимира Путина о том, что у нее есть разведданные касательно того, что Кремль намерен вмешаться в исход выборов 2016 года.

«У нас тогда не было полного понимания масштабов распространения пропаганды и дезинформации в социальных сетях. Мы были сосредоточены на угрозах реальной инфраструктуре», — рассказывает Дэниэл.

Соединенные штаты считают, что Россия вмешалась в избирательный процесс в США в 2016 году, который завершился победой Дональда Трампа . Сам американский лидер и его помощники опровергают любые возможные связи с Кремлем. Москва также неоднократно называла все обвинения со стороны Америки беспочвенными, так как до сих пор не было представлено никаких доказательств вмешательства.

Гибридные российские угрозы

В середине февраля 2019 года стало известно, что США планируют создать «центр реагирования на гибридные угрозы» со стороны России. Целью новой организации станет противодействие «российскому влиянию» во всех его проявлениях.

В законопроекте, получившем название «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» [Defending American Security from Kremlin Aggression Act — DASKA], также говорится о финансировании «фонда противостояния российскому влиянию».

Этот фонд будет оказывать помощь тем европейским странам, которые считаются уязвимыми к вмешательству Кремля в их внутренние дела.

«Продолжающаяся агрессия России против Соединенных Штатов и наших союзников, а также ее посягательство на суверенитет Украины должны быть встречены с явным межпартийным осуждением со стороны Конгресса, — заявила Джинн Шейхин. — Этот законопроект основан на предыдущих усилиях Конгресса по привлечению России к ответственности за ее воинственное поведение против Соединенных Штатов и ее решимость дестабилизировать глобальный мировой порядок. Я настоятельно призываю руководство Сената незамедлительно принять этот документ».

Между тем эксперты полагают, что Штаты таким образом пытаются бороться с внутренним расколом общества, для чего им нужен общий внешний враг.

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, внутриполитические составляющие этого законопроекта связаны с борьбой, ведущейся в США, «с противостоянием и расколом общества».