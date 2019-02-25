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Опубликованы самые странные запросы «до изобретения Google» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Shutterstock
Нью-йоркская публичная библиотека опубликовала вопросы о жизни, которые люди задавали до распространения интернета и Google. Об этом рассказали The Daily Mail.
Вопросы любопытствующих охватывали широкий спектр сфер жизни человека и мироздания. Опубликованные сообщения людей с 1940-х по 1980-е годы похожи на запросы в современных поисковых сетях.
Так, многие вопросы носили религиозный характер.
«Когда впервые Моисей появился на людях», — спросил человек с фамилией Петтевэй (Petteway) в канун нового 1964 года.
Еще один читатель позвонил в библиотеку ради того, чтобы узнать сорт съеденного Евой яблока. Другого клиента заинтересовало наличие авторских прав на Библию.
Судя по запискам библиотекарей, некоторые люди могли задать и не один вопрос. Так, посетитель библиотеки 6 июня 1947 года запросил информацию о «физических характеристиках Адольфа Гитлера».
«Принадлежат ли женщины к классу млекопитающие?», — поинтересовался еще один читатель.
В ноябре американцы решили задать глупые вопросы своим матерям. Пользователи устроили челендж, задача которого заключалась в том, чтобы узнать у своих родственников, как долго будет готовиться индейка в микроволновке.
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Интернет , Наука и техника , Google
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