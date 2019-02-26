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Фитнес-приложения тайно отправляют данные о пользователях в Facebook 

Вести.Ru + ещё 11 1 час назад
Фитнес-трекеры шпионят за вами. Исследователи выяснили, что 6 из 15 популярных приложений из раздела "здоровья" на протяжение нескольких лет тайно собирали информацию о пользователях и отправляли ее "Фейсбуку", сообщает The Wall Street Journal.
Журналисты престижного делового издания утверждают, что изучили почти 70 приложений из интернет-магазинов Google Play и AppStore и как минимум 11 из них незаконно делились информацией с "Фейсбуком". Среди этих программ также были приложения, которые предоставляли финансовые и риэлтерские услуги.
Аудитория, о которой программы собрали личную информация, превышает десятки миллионов человек.
По словам авторов Wall Street Journal, некоторые из "приложений-шпионов" перестали делиться личными данными пользователей с "Фейсбуком" сразу после публикации материала.
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Интернет , Видео , Google , Wall Street Journal
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