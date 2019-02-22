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Найден способ обойти новую защиту в WhatsApp 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Shutterstock
Владельцы iPhone нашли способ обойти новую систему безопасности в WhatsApp. Об этом сообщил пользователь Reddit под ником u/de_X_ter.
Новая система защиты данных в мессенджере требует от юзеров для входа в приложение отпечаток пальца или изображение лица. Пользователи iPhone смогли преодолеть эту меру с помощью функции «поделиться» устройства Apple, которая и позволяет открыть WhatsApp.
Отмечается, что для обхода системы безопасности необходимо заранее выставить в настройках устройства не «моментальную» скорость блокировки экрана.
Уязвимость подтвердил Reuters, приведя комментарий представителя WhatsApp. «Мы знаем об этой проблеме, и она будет исправлена в ближайшее время. В то же время мы рекомендуем, чтобы люди установили опцию блокировки экрана "немедленно"», — заявил сотрудник компании по электронной почте.
В январе стало известно о способе, который позволил прочитать удаленные сообщения в WhatsApp. Как оказалось, узнать содержание исчезнувшего из переписки письма возможно, если удалить мессенджер с устройства и затем установить его снова.
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Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Reuters
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