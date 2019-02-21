«Палка о двух концах». Эксперт оценил угрозу отключения РФ от Интернета

Есть теоретическая угроза того, что Россию отключат от интернета извне, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с представителями российских информационных агентств и печатных СМИ.

Глава государства подчеркнул, что не может говорить за "наших партнеров", но подобное решение им самим нанесет колоссальный ущерб.

По мнению президента, отключение России от глобальной Сети ударит по его инициаторам как экономически, так и политически. Помимо этого, проблемы возникнут у их спецслужб. "Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", — сказал Путин.

Несмотря на то, что такое развитие событий остается маловероятным, глава государства призвал действовать на опережение и создавать независимые ни от кого сегменты Сети. По его словам, в цифровой сфере, как и в других, чем больше суверенитета у государства, тем лучше. Президент отметил, что отрасль нужно развивать, не жалеть денег, "и иметь в виду, что это одно из ключевых направлений развития в мире вообще и для нашей страны в частности".

В эфире радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов рассказал, что от отключения России от Интернета могут потерять все.

"Как сказал президент, угроза, которая висит над Россией по поводу отключения Интернета, это палка о двух концах, которая ударит одной частью по России, по пользователям, и одновременно ударит с такой же силой по зарубежным пользователям и спецслужбам. Суть в том, что мир сейчас глобален, все основные процессы экономического порядка, политического, социального, разведывательного построены на использовании глобальных телекоммуникационных сетей, основой которых является сеть Интернет. Пытаясь отключить Россию от Сети, западные спецслужбы потеряют нынешний объем разведывательной и иной аналитической информации. С экономической точки зрения очень много потеряют организации, которые торгуют через Интернет. Политически это сильно скажется на инициаторе отключения в той части, что будут попраны хваленые демократические права и свободы, которым нас десятилетиями учили. Будут сильные потери именно по этим трем основным направлениям", — считает Виталий Вехов.

По его мнению, Россия уже многое сделала, чтобы обезопасить себя в случае такого развития событий.