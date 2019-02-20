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Microsoft заявила о кибератаках «хакеров из России» на организации в ЕС 

Rambler News Service + ещё 4 6 часов назад
Фото: Инфо 24
Microsoft обнаружила кибератаки российских хакеров на сотрудников европейских аналитических центров и некоммерческих организаций, занимающихся вопросами «демократии и прозрачности выборов», говорится в сообщении компании.
«Недавно Microsoft обнаружила кибератаки на сотрудников Немецкого общества внешней политики, европейских отделений Института Аспена и немецкого фонда Маршалла. Мы продолжаем исследовать источники этих атак, но мы уверены, что многие из них совершались группой, которую мы называем Strontium», — говорится в заявлении компании.
Указанные выше организации являются аналитическими центрами и НКО, контактирующими с чиновниками, а также работающими над темами, связанными с «демократией и честными выборами», уточняется в сообщении.
В августе прошлого года корпорация на официальном сайте опубликовала сообщение, в котором [называла] (https://rns.online/internet/Microsoft-soobschila-o-popitkah-hakerov-iz-Rossii-povliyat-na-vibori-v-SSHa-2018-08-21/) Strontium «группировкой, тесно связанной с российским правительством». Тогда компания обвинила хакеров из этой группировки в попытках оказать влияние на выборы в конгресс США.
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Интернет , ЕС , Microsoft , Правительство РФ , Аспен
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