Microsoft заявила о кибератаках «хакеров из России» на организации в ЕС

Microsoft обнаружила кибератаки российских хакеров на сотрудников европейских аналитических центров и некоммерческих организаций, занимающихся вопросами «демократии и прозрачности выборов», говорится в сообщении компании. «Недавно Microsoft обнаружила кибератаки на сотрудников Немецкого общества внешней политики, европейских отделений Института Аспена и немецкого фонда Маршалла. Мы продолжаем исследовать источники этих атак, но мы уверены, что многие из них совершались группой, которую мы называем Strontium», — говорится в заявлении компании. Указанные выше организации являются аналитическими центрами и НКО, контактирующими с чиновниками, а также работающими над темами, связанными с «демократией и честными выборами», уточняется в сообщении. В августе прошлого года корпорация на официальном сайте опубликовала сообщение, в котором [называла] (https://rns.online/internet/Microsoft-soobschila-o-popitkah-hakerov-iz-Rossii-povliyat-na-vibori-v-SSHa-2018-08-21/) Strontium «группировкой, тесно связанной с российским правительством ». Тогда компания обвинила хакеров из этой группировки в попытках оказать влияние на выборы в конгресс США.