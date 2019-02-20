Зафиксирована первая в истории кибератака Северной Кореи на Россию

Специалисты по информационной безопасности зафиксировали атаку на российские компании со стороны хакеров, базирующихся в Северной Корее . Как сообщает Check Point, это первое за историю наблюдений скоординированное нападение на российские структуры из КНДР.

Отслеживающие хакерскую активность эксперты считают, что за атаками стоит подразделение северокорейской группы Lazarus под названием Bluenoroff. Это ответвление Lazarus занимается операциями, связанными с извлечением денежной прибыли. Так, в 2014 году Bluenoroff атаковала сервера Sony Pictures Entertainment и украла 81 миллион долларов у Центрального банка Бангладеш.

Заражение компьютеров происходит по следующей цепочке. Жертва получает ZIP-файл, который содержит два документа: PDF с «приманкой» и вредоносный документ Word с макросами. Вредонос загружается через Dropbox, после чего на устройстве активируется скрипт VBS, который загружал с сервера CAB-файл. В процессе атак хакеры сократили цепочку и усовершенствовали систему таким образом, что макросы Word сами подгружали на компьютер бэкдор.