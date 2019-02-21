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Эксперты США дали оценку мастерству «российских хакеров» 

RT на русском + ещё 7 46 минут назад
Фото: РИА Новости
«Российские хакеры» превосходят по скорости китайских, иранских и северокорейских, сообщили специалисты по кибербезопасности из компании CrowdStrike.
Как рассказали эксперты, «время прорыва» российских специалистов, то есть скорость, с которой хакерская группа может проникнуть в сеть, превышает скорость северокорейских конкурентов в восемь раз.
В CrowdStrike отметили, что эта скорость важна, потому что вторжения фиксируются и останавливаются также очень быстро.
«Весьма примечательно, что российские акторы в восемь раз быстрее, чем их самые быстрые конкуренты — конкуренты из Северной Кореи, которые сами почти в два раза быстрее, чем группы вторжения из Китая», — говорится в документе.
Ранее в Кремле назвали манией заявления о причастности России к кибератакам.
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Интернет , Наука и техника , США
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