Эксперты США дали оценку мастерству «российских хакеров»

«Российские хакеры» превосходят по скорости китайских, иранских и северокорейских, сообщили специалисты по кибербезопасности из компании CrowdStrike.

Как рассказали эксперты, «время прорыва» российских специалистов, то есть скорость, с которой хакерская группа может проникнуть в сеть, превышает скорость северокорейских конкурентов в восемь раз.

В CrowdStrike отметили, что эта скорость важна, потому что вторжения фиксируются и останавливаются также очень быстро.

«Весьма примечательно, что российские акторы в восемь раз быстрее, чем их самые быстрые конкуренты — конкуренты из Северной Кореи, которые сами почти в два раза быстрее, чем группы вторжения из Китая», — говорится в документе.

Ранее в Кремле назвали манией заявления о причастности России к кибератакам.