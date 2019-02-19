В Instagram появится стикер для сбора пожертвований

В историях Instagram появится стикер, с помощью которого пользователи смогут жертвовать деньги в пользу благотворительных фондов, сообщает TechCrunch со ссылкой на исследователя приложений Джейн Манчун Вонг.

«Мы попросили исследователя приложений Джейн Манчун Вонг взглянуть (на Instagram — RNS), и она смогла сделать скриншоты с изображенным стикером в виде сердца для сбора средств, а также кнопку с поиском некоммерческих организаций для пожертвований», — сообщило издание.

Представители Facebook сообщили TechCrunch, что новая функция находится на ранней стадии разработки, а обновления в приложении появятся в ближайшие месяцы.

Издание напомнило, что аналогичная кнопка для сбора пожертвований уже есть в социальной сети Facebook. Благодаря ней благотворительные фонды смогли собрать $1 млрд