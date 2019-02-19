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Хуаньцю шибао (Китай): почему неправильно поняли информацию о российских учениях в сфере кибербезопасности 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © REUTERS, Dado Ruvic
Информация о российском законе «О суверенном интернете» поступила через западные СМИ и проникла в Китай. Сообщалось, что в РФ готовятся ввести новые меры по обеспечению кибербезопасности. Из-за внешних угроз будет возможность временно отключаться от всемирной сети и пользоваться лишь суверенным рунетом. Однако многие люди неправильно истолковали и исказили смысл данных мер, объясняет издание Хуаньцю шибао (Китай) .
Когда появились новости о российском законе «О суверенном интернете», через западные СМИ, такие как «Би-Би-Си» (BBC), сообщения проникли в Китай. Это стало горячей темой обсуждений. 8 февраля информацию о законопроекте опубликовало российское СМИ РБК2. Сообщалось, что в РФ готовятся провести новые меры по обеспечению кибербезопасности. Из-за внешних угроз будет возможность временно отключаться от всемирной сети и пользоваться лишь суверенным рунетом. Однако многие люди неправильно истолковали и исказили смысл данных мер.

Три вида классических искажений

Основанием для разработки закона стали опубликованные в США «Стратегия национальной безопасности» и «Стратегия национальной кибербезопасности». В декабре 2018 года Госдума РФ выдвинула данную инициативу, чтобы предупредить возможные атаки со стороны Штатов, которые определили РФ как своего «противника». В рамках законопроекта ради кибербезопасности страны во время атак извне доступ будет осуществляться только к Рунету. Так называемые «тренировочные отключения» будут направлены на всестороннее изучение себестоимости и эффективности проекта, а также для осознанного утверждения в апреле 2019.
Итак, три основные причины современных ошибочных толкований:
Во-первых, факты переворачиваются с ног на голову. Люди неправильно поняли причину «добровольного отключения интернета» во время угрозы со стороны США. В вопросах кибербезопасности, а особенно на национальном уровне, очень мала вероятность того, что проблема «высосана из пальца». Существует множество оснований для этих мер. В РФ не просто так решила внедрить данный законопроект. Сигналом к действию послужили упомянутые выше документы, принятые правительством Трампа, а также длительное пребывание российско-американских отношений в форме стратегического противостояния.
Западные СМИ для освещения события использовали заголовки, искажающие смысл. Как известно, на онлайн-платформах подобный метод вызывает больший отклик, чем реальные факты. Все это влияет на восприятие аудитории. По этой причине получилось, что в России собираются отключится от Всемирной сети, через тестирование нового законопроекта.
Во-вторых, белое выдается за черное. Якобы Россия через учения для работы в экстренных ситуациях готовиться к войне. Сейчас кибербезопасность — новая область, в которую необходимо инвестировать. В глобальном смысле, введение аудитории в состояние тревоги — обычная практика. В гражданской журналистике и профессиональных СМИ существует некий консенсус о том, как подавать информацию о проблемах безопасности. Например, такие медиа как «Уошингтон Экземинер» (Washington Examiner) прямо говорят, что РФ готовиться к военным действиям, проводя «отключение интернета». Подобная подача материала знакома американским и европейским СМИ еще со времен холодной войны. Что касается других стран, то они стараются точно понять и проанализировать факты.
В-третьих, из-за страха неудачи, российские меры по предотвращению потенциальных стратегических угроз в СМИ внезапно стали доказательствами заговора против Всемирной сети. Если сравнивать традиционные и нетрадиционные вопросы безопасности до революции в области информационных технологий, то кибербезопасность имеет ряд особенностей. С одной стороны, эта сфера включает в себя множество сложных понятий и концепций, которые должны иметь точные и детальные объяснения. С другой стороны, нет никакого порога в обсуждении проблем сетевой безопасности. Каждый самостоятельно может определить образец того, как лучше «готовиться к худшему» и какие меры надо предпринимать. Любой человек в интернете может обсуждать вопросы безопасности в сети. Первоначальный замысел российских властей заключался в том, что испытательные отключения от мирового интернета будут направлены на повышение безопасности страны в случае атаки извне, а также для оценки себестоимости данных мер, чтобы в дальнейшем иметь точные данные для принятия законопроекта.

Сохранение стратегической решимости

Откровенно говоря, в настоящее время состояние в сфере глобальной кибербезопасности очень похоже на ситуацию в международных отношениях. Несмотря на разного рода недостатки, опасность возникновения государств-гегемонов в период стратегической нестабильности, зарождение новых центров силы и необходимость дальнейшего осуществления трансформации системы управления, тенденция развития нашего мира направлена в сторону благоприятного сотрудничества. В сфере обеспечения безопасности, стабильности и процветания глобального интернет-пространства, несмотря на радикальные различия во мнениях по некоторым вопросам, удается сохранить консенсус по основным проблемам.
В 1994 году в Китае появился доступ к интернету. С одной стороны, страна воспользовалась преимуществами революции в области информационных технологий. С другой, для эффективного противостояния угрозам и вызовам, исходящим из интернет-пространства, были разработаны и улучшены проекты по их предотвращению. Что касается российских испытаний в рамках «суверенного интернета», то все страны уже давно обладают национальными системами доменных имен. Высказывания о том, что изменения в корневых серверах «отключат интернет», больше характерны для опасений, существовавших в 90-е годы 20-го в. Более того, зачастую неверно ставят равенство между доступом в Сеть и привязкой доменного имени, арендой и строительством физических кабелей. Однако механизм работы и обеспечения безопасности не имеет ничего общего с настройками конфигурации серверов.
Взяв во внимание особую ценность интернета для государства, любые действия по физическому отключению сети приведут не только к проблемам в киберпространстве, но и в мирное время выйдет за рамки, установленные мировым сообществом. Однако на случай военных действий, в США во время президентства Обамы был принят закон, по которому во время войны президент имеет право ввести чрезвычайное положение и «отключить» доступ к внутреннему сегменту извне. Можно отметить, что подобные меры совершенно не новые и стандартны для защиты при боевых действиях.
Вслед за изменением в соотношении сил в системе международных отношений и непрерывным проникновением технологий, обстановка в современном мире усложняется и растет проблема неопределенности. Чем дальше, тем острее необходимость в укреплении и сохранении стратегической решимости. Точное понимание запутанной информации важно для избегания заблуждений, которые возникают из-за фрагментарности и перевирания фактов. Мы должны двигаться в сторону создания киберпространства «с единой судьбой».
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Интернет , Статьи , Технологии , Госдума , BBC News , Китай , США
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