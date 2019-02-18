Симоньян о блокировке в Facebook: это геополитическое противостояние

Блокировка социальной сетью Facebook после репортажа CNN ряда аккаунтов — это открытое геополитическое противостояние, в котором медийные площадки выступают настоящим абсолютным орудием, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян

Facebook ранее заблокировал страницы четырех независимых проектов Maffick Media — независимой журналистской группы, частично принадлежащей Ruptly. Проекты публикуют видеоматериалы об истории, новостных событиях, социальных проблемах и окружающей среде. Сами проекты Facebook о блокировке не оповещал и не сообщил причину такого решения.

Аккаунты были заблокированы в течение нескольких часов после материала телеканала CNN. Как отмечается в материале CNN, телеканал начал подготовку сюжета после того, как получил информацию от аналитического центра German Marshall Fund. Признанный в России "нежелательной организацией" German Marshall Fund — американская НКО, которую финансируют правительство США (USAID и Госдеп ), МИД Германии, НАТО , оборонные корпорации США и другие организации.

"CNN в очередной раз выступил как правая рука… госдепа, НАТО и всего, что с этим связано. И Facebook выступил также. CNN даже не скрывает, что они сделали свое так называемое расследование, точнее — такой совершенно шантажистского толка материал, по прямой наводке фонда, который финансируется НАТО и госдепом", — отметила она.

Симоньян подчеркнула, что CNN фактически вынудил Facebook удалить аккаунт.

"Facebook так напуган тем, что его в очередной раз обвинят в помощи русским в их вмешательстве и убиении демократии в США, что ничтоже сумняшеся, просто в минуты, удалил аккаунт, у которого было 4 миллиона подписчиков. 2,5 миллиарда просмотров этого видео было на Facebook. Никаких претензий к видео, к контенту, который публиковал этот канал, у Facebook не было и нет, но раз CNN позвонил и сказал — как же вы позволяете этим русским общаться с нашим населением? — то Facebook этот аккаунт просто удалил", — добавила она.

Главный редактор RT подчеркнула, что "дальше будет только хуже".