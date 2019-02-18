«ВКонтакте» запустит сервис для обмена короткими видео

В течение нескольких месяцев у российской соцсети должен появиться аналог популярного китайского сервиса ТikTok.

Социальная сеть «ВКонтакте» разрабатывает для своих пользователей новый сервис, который позволит им обмениваться короткими видеороликами. Разработкой услуги занимаются уже несколько месяцев и планируют ее запустить к лету текущего года.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Mail.ru Group, приложение будет напоминать китайский сервис ТikTok, но не станет его полной копией. Оно позволит записывать короткие видео и делиться ими с друзьями и другими пользователями приложения.

Отмечается, что «ВКонтакте» включит возможность записи своих видео под музыку (лиспинг), тогда как у той же ТikTok, например, есть возможность записывать песни дуэтом.

Число пользователей приложения ТikTok, разработанного китайской компанией ByteDance в 2016 году превышает 800 миллионов человек. В России оно находится в топе приложений, в которых пользователи проводят больше всего времени.