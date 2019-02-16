Журналистка устроила «рабовладельческую» вечеринку и поплатилась

Глава отдела моды Vogue Brazil Доната Мейреллес отпраздновала 50-й день рождения, устроив для друзей «рабовладельческую» вечеринку. На это обратила внимание пользовательница Twitter Partido do Suco de Laranja.

К своей записи микроблогер прикрепила скриншоты фотографий из Instagram сотрудницы издания, а также других гостей мероприятия (в настоящий момент удалены), где они позируют на троне в окружении чернокожих женщин в костюме рабынь. Отмечается, что торжество проходило в штате Баия, где чернокожие жители составляют большинство населения.

Публикация Мейреллес вызвала гнев у пользователей соцсети, и они раскритиковали идею вечеринки, пишет The Guardian . Комментаторы заметили, что белые платья, в которых позируют чернокожие женщины, напоминают униформу домашних рабынь. Кроме того, они обратили внимание на сходство стула с декоративным троном для рабовладельцев.

На следующий день сотрудница издания заявила, что оформление ее торжества не было связано с рабством: вечеринка якобы была выполнена в стиле афробразильской народной традиции «кандомбле». Тем не менее, Мейреллес уволилась со своей должности, а издание пообещало увеличить количество материалов антидискриминационной направленности.

В октябре 2018 года жена президента США попала в центр скандала из-за выбора костюма колонизатора для поездки в Кению в рамках африканского турне. Как отмечает издание, Мелания Трамп надела пробковый шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.