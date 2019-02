Facebook следит за теми, кто оставлял угрозы в адрес компании

Facebook ведет списки людей, которые, по мнению службы безопасности, представляют угрозу для сотрудников или подразделений компании, и следит за их местонахождением и перемещениями. Таких пользователей вносят в списки BOLO (Be On The Lookout). А следят за их перемещением используя адрес телефонов или компьютера. Об этом CNBC рассказали бывшие сотрудники службы безопасности соцсети.

Служба безопасности Facebook определяет местоположение и перемещения пользователей соцсети, которые публикуют "реальные угрозы" компании или ее сотрудникам. По данным журналистов, социальная сеть ведет активный мониторинг публикаций и комментариев на предмет угроз в адрес Facebook в целом и адресованных конкретным работникам соцсети.

При обнаружении угрозы, которую служба безопасности Facebook сочтет весомой, специальная система начинает следить за ее автором. Чтобы отследить местоположение, компания использует данные о местонахождении смартфонов, полученные через приложение, или ориентируется на IP-адрес, если пользователь заходит в веб-версию Facebook.

По данным источников, первый черный список людей появился в Facebook еще в 2008 году, сейчас в нем содержатся имена сотен представляющих угрозу пользователей, в том числе четырех экс-сотрудников соцсети, покинувших компанию в 2016 году.

Экс-сотрудники Facebook отметили, что у службы безопасности нет конкретных критериев, по которым пользователи попадали в BOLO: в каждом отдельном случае решение принималось индивидуально. Представитель соцсети заявил, что добавление в систему мониторинга происходит после «тщательного анализа, который определяет обоснованность угрозы».

Также журналисты не смогли выяснить, кто принимает решение о включении пользователей в список для отслеживания. По некоторым данным, основанием для слежки могут стать комментарии типа "Иди к черту, Марк Цукерберг ", "На*** Facebook!", или "Я тебе зад надеру". При этом компания не уведомляет пользователей из списка о том, что за ними пристально следят.

Представитель Facebook прокомментировал изданию эту информацию: «Наша служба безопасности обеспечивает безопасность сотрудников Facebook. В своей работе она использует стандартные отраслевые меры для оценки и устранения вероятных угроз насилия в отношении сотрудников и компании и при необходимости передаёт информацию об этих угрозах правоохранительным органам . При этом у нас строго соблюдаются правила защиты конфиденциальных данных, законы о конфиденциальности информации и внутренние правила Facebook».

В пресс-службе заверили, что сотрудники службы действуют строго в рамках закона и отраслевых стандартов, и не нарушают принятые нормы. Другие сервисы также отслеживают угрозы, однако, как сообщает CNBC, они не имеют доступа к местоположению людей в реальном времени.