Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Взлом «ВКонтакте» оказался местью за «жадность» соцсети 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Взлом «ВКонтакте» оказался местью хакеров. Об этом сами кибервзломщики заявили в сообществе БАГОСИ этой соцсети.
По словам злоумышленников, они пошли на этот шаг из-за за невыплаченного вознаграждения, полагающегося за поиск и публикацию уязвимостей программного кода. При этом они заявили, что вред пользователям нанесен не был.
Хакеры отметили, что использовали ту же уязвимость, о которой сообщали администрации соцсети еще год назад, но не получили за работу даже «спасибо». На написание вредоносного кода потребовалось несколько часов.
14 февраля неизвестные разослали в личные сообщения пользователей «ВКонтакте» ссылку, при нажатии на которую во всех профилях и сообществах, которыми управляет пользователь, публиковалась одна и та же запись.
Последние новости
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве Россиян лишили жизненно необходимого лекарства от кашля Раскрыты подробности новых санкций США против России
Интернет
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика Армия
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Происшествия
Бер сообщил о еще одном мошенничестве Друзя
Шоу-бизнес
Путин взялся за криминальных авторитетов
Криминал Происшествия
На встрече Путина и Роухани возникли проблемы
Политика
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение