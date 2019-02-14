«ВКонтакте» работает над исправлением уязвимости, повлекшей сбой в соцсети

Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) работает над исправлением уязвимости, повлекшей сбой в соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в четверг в соцсети произошел массовый сбой — пользователям стали приходить личные сообщения со ссылкой, при нажатии на которую в профиле пользователя и сообществах публиковалась одна и та же запись.

"Ситуация под контролем, мы начали удалять нежелательные публикации в течение первой минуты после обнаружения уязвимости. Уязвимость, которая позволяла выполнять произвольный js (JavaScript, язык программирования — ред.), уже исправляется", — сказали в пресс-службе ВК.

Там отметили, что переход по ссылкам приводил к эффекту волны и дальнейшему распространению публикаций.

При этом ВК заверяет, что сообщества не были взломаны, пароли их администраторов в безопасности. В компании также напомнили, что хакеры за найденную уязвимость могли заработать деньги с помощью существующей в ВК программы HackerOne.