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«ВКонтакте» работает над исправлением уязвимости, повлекшей сбой в соцсети 

Прайм + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) работает над исправлением уязвимости, повлекшей сбой в соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в четверг в соцсети произошел массовый сбой — пользователям стали приходить личные сообщения со ссылкой, при нажатии на которую в профиле пользователя и сообществах публиковалась одна и та же запись.
"Ситуация под контролем, мы начали удалять нежелательные публикации в течение первой минуты после обнаружения уязвимости. Уязвимость, которая позволяла выполнять произвольный js (JavaScript, язык программирования — ред.), уже исправляется", — сказали в пресс-службе ВК.
Там отметили, что переход по ссылкам приводил к эффекту волны и дальнейшему распространению публикаций.
При этом ВК заверяет, что сообщества не были взломаны, пароли их администраторов в безопасности. В компании также напомнили, что хакеры за найденную уязвимость могли заработать деньги с помощью существующей в ВК программы HackerOne.
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Интернет , Наука и техника , РИА Новости
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