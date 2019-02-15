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«ВКонтакте» устранила уязвимость, повлекшую сбой в соцсети 

РИА Новости + ещё 21 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) полностью устранила уязвимость, повлекшую сбой в соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в четверг в соцсети произошел массовый сбой — пользователям стали приходить личные сообщения со ссылкой, при нажатии на которую в профиле пользователя и сообществах публиковалась одна и та же запись.
"Уязвимость была полностью закрыта в течение 20 минут, удалять нежелательные публикации мы начали в течение первой минуты после обнаружения уязвимости", — сказали в пресс-службе ВК.
При этом в ВК заверили, что пользовательские данные и пароли находятся в безопасности, личные страницы и сообщества не были взломаны.
В компании добавили, что ВК оперативно проведет продуктовые обновления, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем.
"Мы приносим извинения пользователям, столкнувшимся с возможными неудобствами из-за данного инцидента, и благодарим всех, кто поддержал нас", — сказали в пресс-службе ВК.
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Интернет , РИА Новости
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