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Пользователи «ВКонтакте» смогут послать анонимную валентинку 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила ко Дню святого Валентина новый сервис — "Коробка для Валентинок". Как сообщила администрация VK в пресс-релизе, с его помощью пользователи соцсети смогут анонимно поздравить друг другу с Днем всех влюбленных.
Для того, чтобы отправить валентинку, нужно зайти в сервис "Коробка для валентинок", ввести текст и выбрать адресата — пользователя "ВКонтакте". Все поздравления будут доставлены 14 февраля. При этом послание так и останется анонимным, если получатель не отправит открытку в ответ.
Помимо этого, сервис дает возможность отправить валентинку в будущее. Такое поздравление будет доставлено 14 февраля 2020 года, но уже не анонимно.
Новый сервис для валентинок доступен в веб-версии "ВКонтакте", а также в мобильном приложении для iOS и Android.
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